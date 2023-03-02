Fox TV'nin beğenilen dizisi Adım Farah hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin tam gününü ve saatini merak eden izleyiciler, Adım Farah ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi hangi gün yayınlanıyor, Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Adım Farah ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Adım Farah ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi hangi gün yayınlanıyor, Çarşamba günü mü? İşte ayrıntılar...

ADIM FARAH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adım Farah dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Adım Farah dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri Çarşamba yayınlanıyor.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yas¸ında I·ranlı bir kadındır. 6 sene evvel I·ran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile oldugˆunu ögˆrenmis¸tir. Kaçak olarak burada yas¸amaya bas¸lar. Üstelik, ogˆlu Kerims¸ah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalıgˆı vardır. Bagˆıs¸ıklık sistemi dogˆus¸tan çok zayıf oldugˆundan, Kerims¸ah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yas¸amak zorundadır. Tıp egˆitimi almıs¸ olmasına ragˆmen, Farah kaçak olarak I·stanbul'da temizlikçi olarak çalıs¸maktadır. Farah'ın hayattaki gayesi ogˆlu Kerims¸ah'ın sagˆlıgˆına kavus¸ması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip ogˆlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizligˆe gittigˆi bir mekânda mafyanın is¸ledigˆi bir cinayete s¸ahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanıs¸ır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanıgˆı oldugˆu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüs¸, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kis¸inin polis oldugˆu ortaya çıkınca Farah için is¸ler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıs¸tırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza