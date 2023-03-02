Adım Farah ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi hangi gün yayınlanıyor, Çarşamba günü mü?
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Fox TV'nin beğenilen dizisi Adım Farah hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin tam gününü ve saatini merak eden izleyiciler, Adım Farah ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi hangi gün yayınlanıyor, Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Adım Farah ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...
Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Adım Farah ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Adım Farah dizisi hangi gün yayınlanıyor, Çarşamba günü mü? İşte ayrıntılar...
Adım Farah dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Adım Farah dizisinin yeni bölümleri Çarşamba günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümleri Çarşamba yayınlanıyor.
Farah (Demet Özdemir), 28 yas¸ında I·ranlı bir kadındır. 6 sene evvel I·ran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile oldugˆunu ögˆrenmis¸tir. Kaçak olarak burada yas¸amaya bas¸lar. Üstelik, ogˆlu Kerims¸ah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalıgˆı vardır. Bagˆıs¸ıklık sistemi dogˆus¸tan çok zayıf oldugˆundan, Kerims¸ah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yas¸amak zorundadır. Tıp egˆitimi almıs¸ olmasına ragˆmen, Farah kaçak olarak I·stanbul'da temizlikçi olarak çalıs¸maktadır. Farah'ın hayattaki gayesi ogˆlu Kerims¸ah'ın sagˆlıgˆına kavus¸ması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip ogˆlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.
Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizligˆe gittigˆi bir mekânda mafyanın is¸ledigˆi bir cinayete s¸ahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanıs¸ır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanıgˆı oldugˆu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüs¸, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kis¸inin polis oldugˆu ortaya çıkınca Farah için is¸ler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıs¸tırılmaktadır.
Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.
Demet Özdemir - Farah Erşadi
Engin Akyürek - Tahir Lekesiz
Fırat Tanış - Mehmet Koşaner
Senan Kara - Vera Akıncı
Lale Başar - Perihan Koşaner
Oktay Çubuk - Kaan Akıncı
Mert Doğan - Bekir
Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner
Kemal Burak Alper - İlyas
Rastin Paknahad - Kerimşah
Ali Sürmeli - Orhan Koşaner
Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı
Alper Türedi - Hamza