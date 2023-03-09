Adım Farah Mehmet kimdir, kim canlandırıyor, gerçekte kim? Adım Farah Mehmet Koşaner (Fırat Tanış) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Mehmet kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Mehmet Koşaner ( Fırat Tanış ) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

ADIM FARAH MEHMET KOŞANER KİMDİR?

Mehmet Koşaner

FIRAT TANIS¸

Bu ufak tefek, kara kuru çocuk daha çocukluktan sanki mecbur kılmıştır kendisini bu kadere. Belki de sebebi evlatlık olarak büyümesidir. Mehmet çok küçük yaşta ailesini kaybetmiş, Orhan Koşaner ve eşi tarafından evlat edinilmiştir. Gençken tek hayali Orhan babası gibi polis olmak olan Mehmet, şimdilerde başarılı bir başkomiser olmuştur. Çalışkandır, geçimsizdir, kavgacıdır. Fakat bir özelliği vardır, kafasına taktığı şeyi becermeden bırakmaz. İçten içe kaybettiği ailesine, akrabalarına, köklerine öfkelidir. Doğulu olan asıl kimliğinden gizli gizli nefret eder. Öteki olduğunu ciğerine kadar hissedip o duyguyu ötelemek mücadele etmek için ona savaş açmak vardır ya. Mehmet tam olarak budur.

ADIM FARAH MEHMET KOŞANER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Adım Farah dizisinde Mehmet Koşaner karakterini "Fırat Tanış" canlandırmaktadır.

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Nuri Fırat Tanış (5 Mayıs 1975, İstanbul), Türk oyuncu ve müzisyen.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı. 2000-2010 tarihleri arasında Sır Çocukları, Tramvay, Beyaz Melek, Dilber'in Sekiz Günü, Vay Arkadaş-Manik, Tik, Dildo sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yeditepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Geniş Aile televizyon yapımlarında rol aldı. Müzik alanında da çalışmaları olan sanatçının sözü-müziği kendine ait olan çalışmaları Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi yorumcular tarafından seslendirilmiştir. 1 Ekim 2012'de kurulan günlük soL Gazetesi'nin kültür sayfasında 3 Aralık 2012'den itibaren köşe yazarlığı yapmaktadır. 10 Haziran 2013 itibarı ile dizi oyunculuğunu bıraktığını açıklamış, buna sebep olarak televizyon kanallarının 2013 Taksim Gezi Parkı protestolarına yeterli yayın saati ayırmamasını göstermiştir.