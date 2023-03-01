Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Adım Farah oyuncu kadrosu ve konusu!
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Adım Farah'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Adım Farah oyuncu kadrosu ve konusu nedir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Adım Farah yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Adım Farah oyuncuları kimler? Adım Farah başrolde kimler var? Adım Farah hangi filmden uyarlamadır? İşte ayrıntılar...
Adım Farah dizisi 1 Mart 2023 Çarşamba günü Fox TV'de ekranlara gelecek.
Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2017 yapımı Arjantin dizisi olan La Chica que Limpia'den uyarlanmıştır. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek paylaşmaktadır.
Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…
Adım Farah dizisi 2017 yapımı Arjantin dizisi olan La Chica que Limpia'den uyarlanmıştır.
Demet Özdemir - Farah Erşadi
Engin Akyürek - Tahir Lekesiz
Fırat Tanış - Mehmet Koşaner
Senan Kara - Vera Akıncı
Lale Başar - Perihan Koşaner
Oktay Çubuk - Kaan Akıncı
Mert Doğan - Bekir
Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner
Kemal Burak Alper - İlyas
Rastin Paknahad - Kerimşah
Ali Sürmeli - Orhan Koşaner
Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı
Alper Türedi - Hamza