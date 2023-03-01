Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Adım Farah'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Adım Farah oyuncu kadrosu ve konusu nedir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Adım Farah yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Adım Farah konusu nedir, oyuncuları kimler? Adım Farah dizisi hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Adım Farah oyuncuları kimler? Adım Farah başrolde kimler var? Adım Farah hangi filmden uyarlamadır? İşte ayrıntılar...

ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adım Farah dizisi 1 Mart 2023 Çarşamba günü Fox TV'de ekranlara gelecek.

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2017 yapımı Arjantin dizisi olan La Chica que Limpia'den uyarlanmıştır. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek paylaşmaktadır.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH UYARLAMA MI?

Adım Farah dizisi 2017 yapımı Arjantin dizisi olan La Chica que Limpia'den uyarlanmıştır.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLERDİR?

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza