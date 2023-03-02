Ekranların sevilen dizisi Adım Farah'ı izleyenler Kerimşah'ın hastalığı nedir merak ediyor. Kerimşah doğuştan 'Balon çocuk' olarak bilinen PİY rahatsızlığı olan bir çocuktur. Peki, Adım Farah Kerimşah kimdir, hastalığı nedir? Adım Farah Kerim'in hastalığı nedir, hastalığının ismi nedir, balon hastalığı mı? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Adım Farah Kerimşah kimdir, hastalığı nedir? Adım Farah Kerim'in hastalığı nedir, hastalığının ismi nedir, balon hastalığı mı? İşte ayrıntılar...

ADIM FARAH KERİMŞAH KİMDİR, HASTALIĞI NEDİR?

Farah'ın biricik oğludur. Koca gözlü, dünyalar güzeli, masum bir oğlan…Kerimşah doğuştan 'Balon çocuk' olarak bilinen PİY rahatsızlığı olan bir çocuktur. Evinde, steril bir odada yaşar. Küçük yaşına ve hastalığına rağmen, anlayışlı olgun bir çocuktur. Farah, oğlunu yaşatabilmek için her adımını dikkatle atar. Hastalığını bizzat takip eder. Farah, Kerimşah'ın hem doktoru hem de annesidir.

ADIM FARAH KERİMŞAH KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Kerimşah karakterini "RASTİN PAKNAHAD" canlandırmaktadır.