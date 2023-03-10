Adım Farah Kaan kimdir, kim canlandırıyor, gerçekte kim? Adım Farah Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Kaan kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Kaan Akıncı (Oktay Çubuk) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

ADIM FARAH KAAN AKINCI KİMDİR?

Kaan Akıncı

OKTAY ÇUBUK

Galip ve Vera'nın ilk ve tek çocuğudur. Kaan 20 li yaşlarına geldiğinde İstanbul gece hayatının 'mecburen' saygı duyulan, kadınların paylaşamadığı şımarık bir sima haline gelmiştir. Çevresinde nemalanmak için konumlanan sahte arkadaşlar, korktuğu için selam duran onlarca yalakası vardır. Kendisini küçük çaplı bir Ali Galip ilan etmiştir. Bütün bunların altında aslında babasının ilgisini çekmek, ona görünür olmak yatmaktadır. Kaan'ın içinde ise babasının ektiği kötülükten çok daha fazla Vera'dan geçmiş iyilik olduğudur. Kaan'ın iç dünyasında yalnız ve zayıf bir çocuk yatıyordur.

ADIM FARAH KAAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Adım Farah dizisinde Kaan Akıncı karakterini "Oktay Çubuk" canlandırmaktadır.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR?

Oktay Çubuk 12 Mart 1996'da İzmir'de doğmuştur, lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema ve Televizyon bölümüne iletişim fakültesi birincilik ile girmiştir ve tam burslu olarak eğitim hayatına orda devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Cüneyt Sayil Atölye'de aldıktan sonra birçok workshopa katılmıştır. İlk olarak Cennetin Gözyaşları dizisinde rol almıştır, sonrasında Nisan Dağ'ın Bir Nefes Daha filminde başrol olarak yer almıştır. Son olarak da Show TV'de Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterini canlandırdı. Oktay Çubuk şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Adım Farah dizisinde Kaan Akıncı karakterini canlandırıyor.