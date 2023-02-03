Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Dizi severler ise Adım Farah ilk fragman yayınlandı mı? Adım Farah fragman izle! Adım Farah 1. bölüm fragmanı HD izle! araması yaptı.

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan "Adım Farah" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 03 Medya imzalı dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta FOX TV'de ekrana gelecek. Peki, Adım Farah ilk fragman yayınlandı mı? Adım Farah fragman izle! Adım Farah 1. bölüm fragmanı HD izle!

ADIM FARAH İLK FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. FOX TV'de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta ekrana geleceği öğrenildi.

ADIM FARAH KONUSU NE?

"Adım Farah" ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz ile kesişen hayatlarını konu alıyor. Dizide Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimler de yer alıyor.