Adım Farah ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah ilk bölüm fragmanı izle! Adım Farah ilk bölüm fragmanı izle!

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ADIM FARAH DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. FOX TV'de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta ekrana geleceği öğrenildi.

ADIM FARAH İLK BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide; Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH OYUNCULARI

Demet Özdemir,

Engin Akyürek,

Fırat Tanıs¸,

Senan Kara,

Lale Bas¸ar,

Oktay Çubuk,

Mustafa Avkıran,

Ali Sürmeli