Son dönemde popüler olan ve birçok kişi tarafından takip edilen 'Adım Farah' isimli diziyle ilgili merak edilenler araştırılıyor. 'Adım Farah' gününün ne zaman olduğu ve bu günün değişip değişmediği konusu gündemde. Peki, Adım Farah hangi gün, ne zaman? Adım Farah günü mü değişti? İşte detaylar...

Adım Farah dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adım Farah ne zama yayınlanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Adım Farah günü mü değişti sorgulatılıyor. Peki, Adım Farah hangi gün, ne zaman? Adım Farah günü mü değişti? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Tahir'in şirkete ortak olması, Tahir'e hisselerini devreden Haluk'un da ortadan kaybolması ve tüm bu değişen, belirsiz durumlar Behnam'ın İran'daki bağlantılarını tedirgin eder ve Behnam İran'a gitmek zorunda kalır. Behnam'ın yokluğunda Farah ise Tahir ile bir araya gelmeye ve onu bu intikam planından vazgeçirmeye çalışır. Ancak Farah ile Tahir arasında gerçekleşen buluşma ve sonrasında yaşananlar sırların ortaya çıkmasına yol açar. Ali Galip'in vasiyeti açılır ve şirket hisselerini bıraktığı kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Mehmet ise kendisini vuranın kim olduğunu hatırlamaya çalışırken bambaşka ama çok önemli bir şeyi hatırlar.

ADIM FARAH HANGİ GÜN?

Adım Farah dizisi Cumartesi günü saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.

