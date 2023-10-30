Adım Farah programının yayın gününde bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Programın hayranları, yayın gününün neden değiştiği konusunda bilgi arayışında. Peki, Adım Farah günü değişti mi? Adım Farah günü neden değişti? İşte detaylar...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adım Farah yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah farklı konusuyla dikkat çekiyor. Adım Farah dizisinin günü değişti mi sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında Adım Farah günü neden değişti sorusu araştırılıyor. Peki, Adım Farah günü değişti mi? Adım Farah günü neden değişti? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

ADIM FARAH GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Yayın günü Çarşamba olan dizi Cumartesi günleri ekrana gelecek. Adım Farah dizisinin reytinglerde yaşanan düşüş sonrasında yayın gününün Cumartesi'ye taşındığı öngörülüyor.

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Tahir'in şirkete ortak olması, Tahir'e hisselerini devreden Haluk'un da ortadan kaybolması ve tüm bu değişen, belirsiz durumlar Behnam'ın İran'daki bağlantılarını tedirgin eder ve Behnam İran'a gitmek zorunda kalır. Behnam'ın yokluğunda Farah ise Tahir ile bir araya gelmeye ve onu bu intikam planından vazgeçirmeye çalışır. Ancak Farah ile Tahir arasında gerçekleşen buluşma ve sonrasında yaşananlar sırların ortaya çıkmasına yol açar.

Ali Galip'in vasiyeti açılır ve şirket hisselerini bıraktığı kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Mehmet ise kendisini vuranın kim olduğunu hatırlamaya çalışırken bambaşka ama çok önemli bir şeyi hatırlar.