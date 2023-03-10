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Adım Farah Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Gönül Koşaner gerçekte kimdir? Derya Pınar Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Adım Farah Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Gönül Koşaner gerçekte kimdir? Derya Pınar Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Gönül Koşaner oldu. Peki, Adım Farah dizisi Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Gönül Koşaner (Derya Pınar Ak) kimdir, kaç yaşında, nereli? Gönül Koşaner gerçekte kimdir? Gönül Koşaner'in dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Gönül Koşaner (Derya Pınar Ak) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

Gönül Koşaner

DERYA PINAR AK

24 yaşlarında, çok güzel, içi dışı bir, neşeli, kıpır kıpır genç bir kız. Perihan ve Orhan'ın kızıdır. Mehmet'in üvey kardeşidir. Farah'la aynı apartmanda yaşar. Farah'ın güvendiği tek dostu, tek dayanağıdır. Gönül, doğal komiktir. Biraz telaşlı, biraz sakar, biraz özgüvensizdir. Gönül'ün karakterini şekillendiren en önemli kişi annesidir. Gönül, yıllarca annesinin baskın ve sert karakterinin gölgesinde büyümüştür. Şimdiler de ise Gönül, özel bir hastanenin hasta ilişkileri departmanında çalışmaktadır. İnsanlara yardım etmeyi sevdiğinden, kendince en faydalı olabileceği yerdedir. İnsanları dinler, sıkıntılarına kulak kabartır ve çözmeye çalışır.

Adım Farah dizisinde Gönül Koşaner karakterini "Derya Pınar Ak" canlandırmaktadır.

Adım Farah Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Gönül Koşaner gerçekte kimdir? Derya Pınar Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Derya Pınar Ak 7 Ağustos 2003 doğumludur. 19 yaşında olan Derya Pınar Ak Aslan burcudur. Cadı Üçlemesi, Kar ve Ayı, Hükümsüz, Prens, Uzak Şehrin Masalı, Annemizi Saklarken vb. gibi yapımlarda rol alan Derya Pınar Ak şimdilerde Fox TV'de yayınlanan Adım Farah dizisinde Gönül Koşaner karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Derya Pınar Ak'ın İnstagram'da 94 bin takipçisi bulunmaktadır.

Adım Farah Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Gönül Koşaner gerçekte kimdir? Derya Pınar Ak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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