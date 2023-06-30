Adım Farah dizisinden Ali Sürmeli ayrıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adım Farah'dan Ali Sürmeli ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Adım Farah dizisinden Ali Sürmeli ayrıldı mı? Ali Sürmeli Adım Farah'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in yer aldığı Adım Farah, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisi 14.bölümüyle sezon finali yaptı. Ali Sürmeli Adım Farah dizisinden ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme geldi. Ali Sürmelidiziden ayrıldı mı merak konusu oldu. Peki, Adım Farah dizisinden Ali Sürmeli ayrıldı mı? Ali Sürmeli Adım Farah'dan neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

ALİ SÜRMELİ ADIM FARAH DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Başrollerini Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış'ın üstlendiği Adım Farah dizisi, 14. bölümle sezon finali yaptı. Dizide yeni sezon öncesi iki ayrılık birden yaşandı ve Ali Sürmeli ile Mustafa Avkıran ekibe veda etti.

ADIM FARAH ALİ SÜRMELİ NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "The Cleaning Lady" formatından uyarlanan dizide "Ali Galip Akıncı" rolüne hayat veren Avkıran ekip arkadaşlarına veda mesajı gönderdi. Dizinin merakla beklenen yeni sezon çekimleri ise ağustos ayında başlayacak. Şimdilerde Aşk Sanatı filminin yönetmenliğini yapan Recai Karagöz ile bir projede yer alan Fırat Tanış ise işlerini bitirdikten sonra Adım Farah dizisinin çekimlerine başlayacak.