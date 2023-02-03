Adım Farah dizisindeki şarkı ne, hangi dildedir ve Adım Farah dizisindeki şarkı sözleri nedir merak ediliyor. FOX Tv'de yayınlanacak olan Adım Farah dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Ardından, fragmanda bulunan şarkı gündeme geliyor. Peki, Adım Farah dizisindeki şarkı ne, hangi dildedir? Adım Farah dizisindeki şarkı sözleri nedir?

FOX Tv'de yayınlanacak olan Adım Farah dizisindeki şarkı gündeme geliyor. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı Adım Farah dizisindeki şarkı hangi dilde olduğu araştırılıyor. Adım Farah dizisindeki şarkı ne, hangi dildedir? Adım Farah dizisindeki şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizdedir…

ADIM FARAH DİZİSİNDEKİ ŞARKI NE?

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. FOX TV'de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta ekrana geleceği öğrenildi. Fragmanda bulunan şarkı "Khooneye Ma - Marjan Farsad" Frasça dilindedir.

ADIM FARAH DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan "Adım Farah" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 03 Medya imzalı dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta FOX TV'de ekrana gelecek.

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide; Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir,

Engin Akyürek,

Fırat Tanış,

Senan Kara,

Lale Başar,

Oktay Çubuk,

Mustafa Avkıran,

Ali Sürmeli