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Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda ve Adım Farah dizisi konusu ne, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Adım Farah dizisi konusu ne, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

ADIM FARAH DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı "Adım Farah" dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. FOX TV'de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta ekrana geleceği öğrenildi.

ADIM FARAH DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'i buluşturan "Adım Farah" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. 03 Medya imzalı dizinin ilk bölümü ise 15 Şubat'ta FOX TV'de ekrana gelecek.

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide; Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir,

Engin Akyürek,

Fırat Tanış,

Senan Kara,

Lale Başar,

Oktay Çubuk,

Mustafa Avkıran,

Ali Sürmeli