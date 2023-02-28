Son dönemde cesur sahneleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir ve Engin Akyürek'i buluşturan Adım Farah dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin izleyicileri Adım Farah dizsinin ne zaman başlayacağını ve dizinin oyuncu kadrosunu merak ediyorlar. Peki, Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak? Adım Farah dizinsin konusu nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fox Tv nin dikkat çeken yeni dizsi Adım Farah hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin izleyicileri Adım Farah dizsinin ne zaman başlayacağını ve dizinin oyuncu kadrosunu merak ediyorlar. Peki, Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak?Adım Farah dizinsin konusu nedir?Adım Farah dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ADIM FERAH DİZSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV nin yeni dizsi Adım Ferah dizsi ilk bölümüyle 1 Mart Çarşamba günü saat 20.00 da izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizi her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle ekranlarda olacak.

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran, Ali Sürmeli gibisi isimler yer almaktadır.