Fox TV'nin sevilen dizisi Adım Farah bugün 2. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Adım Farah canlı izle! Fox TV Adım Farah 2. bölüm canlı izle! 8 Mart Adım Farah yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Peki, Adım Farah canlı olarak nereden izlenir? Adım Farah canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 8 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah canlı izle! Fox TV Adım Farah 2. bölüm canlı izle! 8 Mart Adım Farah yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı?

ADIM FARAH CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Diziyi Fox TV üzerinden veya Fox TV'nin resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

ADIM FARAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.

Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Farah bir kez daha kaderinden kaçamamış Tahir'e yakalanmıştır.

Ali Galip'in hayatını kurtarması onu şimdilik hayatta tutarken Tahir'le beraber Ali Galip'in kendisi için vereceği kararı beklemeye başlar. Ali Galip'in hayatını kurtaran ama öte yandan oğlunun hayatını tehdit eden bu kadınla ve onun oğluyla ilgili aldığı karar Farah'a şimdilik nefes aldırsa da gelecek belirsizdir.

Tahir ise Ali Galip'in asıl kararıyla bir çıkmaza girer. Hayatı boyunca ona sahip çıkan patronun her emrini yerine getiren Tahir, bu sefer kalbi ve aklı arasında bir yerde sıkışıp kalır. Masum bir kadının canını alıp hasta bir çocuğun bu hayatta annesiz kalmasına sebep mi olacak yoksa Farah'ın hayatta kalmasına yardımcı mı olacaktır?

Zaman azalırken Mehmet de adım adım cinayet gecesi Tahir'in arabasındaki kadının kim olduğunu çözmeye yaklaşır. Gönül ise çocukluk arkadaşının katiliyle yakın bir ilişki kurmak üzere olduğunu farkında bile değildir.

Adım Farah 2. bölümüyle 8 Mart Çarşamba saat 20.00'de.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza