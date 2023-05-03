Fox TV'nin sevilen dizisi Adım Farah bugün 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Adım Farah canlı izle! Fox TV Adım Farah 10. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Adım Farah yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı? araştırması yapıyor. Peki, Adım Farah canlı olarak nereden izlenir? Adım Farah canlı izleme linki var mı? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah canlı izle! Fox TV Adım Farah 10. bölüm canlı izle! 3 Mayıs Adım Farah yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı?

ADIM FARAH CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

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ADIM FARAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir, Farah'la aile olmanın yolundan yürümektedir. Hislerini açıklamak için artık doğru zamandır. 'İlan ı aşk.' Farah'a yapacağı bir sürpriz Farah'ı da allak bullak edecektir. Farah da artık bir karar vermek zorunda kalacaktır. Belki de artık hem anne hem kadın olduğuyla yüzleşmenin zamanı gelmiştir.

Mehmet ve Tahir'in yolculuğu farkında olmasalar da artık eskisi gibi olmayacaktır. İki kardeş birbirine düşman olabilir mi?Kardeş olduklarını bilseler kalabilirler mi aynı?

Tahir hayatını temize çekmeye çalışırken Mehmet kafasını kaldırmasına izin vermeyecektir. Çünkü artık mesele kişiselleşmiştir. Tahir'in geçmişini kazdıkça Farah'ın da bilmediği bir gerçek su üzerine çıkacaktır. Nedir bu çocuğun bu şekilde hayatı ısırmasının sebebi?Gençliğinde başına ne gelmiştir? Farah bununla yüzleştiğinde ne hissedecektir?

Tahir'in de Mehmet'e söyleyeceği son bir sözü olacaktır. Çok acı bir sözdür bu. Mehmet'in bütün ezberini bozacak, dengesini alt üst edecek.

Kaan ve Gönül'ün hayatları ile verdikleri radikal karar iki aileye de derinden etkileyecektir. Akıncılar ve Koşanerler'in kaderinde yıllar sonra tekrar bir araya gelmek vardır. Peki geçmişimiz midir bizi biz yapan yoksa bugünümüz mü? Tahir ve Farah bu sorunun cevabı ile sınanacaklardır.

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastanede yaşananlardan sonra bir süre geçmiş, Farah'ın tepkisinden sonra Tahir Farah ve Kerimşah'tan uzak durmuş, özüne dönmüş sıradan mutlu bir hayat hayalini kenara bırakmıştır. Ancak Tahir ve Farah'ın evliliklerinin yetkililerce kontrol edileceği gerçeği her şeyi değiştirir.

Mehmet de Tahir'le uğraşmayı bırakmış daha büyük hedeflerin peşindedir. Aradığı ipucu beklenmedik bir şekilde karşısına çıkar...

Gönül ve Kaan'ın balayından dönmesi Koşanerler'in ve Akıncılar'ın zorunlu olarak dünür olması sorunu, Gönül'ün Akıncılar'ın evine yerleşmesiyle Perihan için kabullenemeyeceği bir duruma dönüşür. Perihan kızını geri kazanma yolunda yapayalnızdır.

Tahir ve Farah her ne kadar zorunluluktan bir arada kalmak zorunda olsalar da, ne kadar aralarına kendilerine engeller koysalar da her hamleleri, onları aile olmaya daha çok yaklaştırmaktadır. Kerimşah'ın iyileşmesi için gün sayarlarken, bunun çok kolay olmayacağını anlayacakları yeni gelişmeler kapıdadır.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza