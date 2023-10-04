Adım Farah CANLI İZLE! Adım Farah 16.bölüm İZLE! Adım Farah yeni bölüm FULL HD İZLE!

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Adım Farah 16.bölüm izleme linki araştırılıyor. Adım Farah canlı izle! Adım Farah 16.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Adım Farah canlı izleme linki!

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet'in uyanması Tahir'in kurtuluşu demektir. Bir yıl sonra hapisten çıkan Tahir halen Farah'ın kendisinden boşanmak istediğini söylerken Behnam'ın etkisi altında olup olmadığını, ondan ve kendisine yapacaklardan korktuğu için mi böyle davrandığını merak etmektedir. Tahir, Farah'ı ondan asla vazgeçemeyecek kadar çok sevmektedir. Ya Farah… Geçen bir yılda, o Tahir'i unutmuş, unutabilmiş midir? Tahir'in bundan emin olması gerekiyordur. Farah'la yalnız kalmanın bir yolunu bulmalı, onunla her şeyi konuşacağı bir fırsat yakalamalıdır.

Behnam'ın annesi Rahşan'sa Farah'ın varlığından rahatsızdır ve oğlunun bu genç kadına duyduğu hislerin gün be gün güçlendiğini büyük bir üzüntüyle görmektedir. Farah'tan kurtulmak için kurduğu bir plan ise sürpriz bir biçimde başarıya ulaşır.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

ADIM FARAH CANLI İZLE!

Adım Farah yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Adım Farah dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.