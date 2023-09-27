Adım Farah CANLI İZLE! Adım Farah 15.bölüm İZLE! Adım Farah yeni bölüm FULL HD İZLE!

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Adım Farah 15.bölüm izleme linki araştırılıyor. Adım Farah canlı izle! Adım Farah 15.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Adım Farah canlı izleme linki!

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Behnam, kendisini öldürmeye teşebbüs eden Farah'ı nihayet bulmuştur. Peki, ya Kerimşah? Farah'ın üstüne titrediği bu küçük çocuk kendi oğlu mudur? Behnam önce bundan emin olmak ister. Daha sonra kendisini terk eden, başka bir adamla evli olduğunu öğrendiği Farah'a tabii ki ölümlerden ölüm beğendirecek, ona acıların en büyüğünü yaşatmak isteyecektir.

Ve Tahir, mutlu aile düşünün paramparça olduğunu, karısı Farah ve Kerimşah'ın Behnam tarafından alıkonulduğunu öğrendiğinde onları kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Ancak işler istediği gibi gitmeyecek, kendisine kurulan tuzakla köşeye sıkışacaktır.

Aradan bir yıl geçtiğindeyse, bu süreyi hapiste geçiren Tahir ve Behnam'ın âdeta tutsağı Farah, bu sefer bir mahkeme salonunda karşı karşıya gelecektir. Çünkü Farah, Tahir'den boşanmak istemektedir. Tahir'se buna bir anlam veremez ve boşanmak yerine sonuna kadar, her şeyi göze alarak direnmeyi seçer.

ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

ADIM FARAH CANLI İZLE!

Adım Farah yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Adım Farah dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.