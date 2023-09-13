Adım Farah dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Dizinin yeni sezonunun hangi gün başlayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Adım Farah bugün var mı? Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Fox Tv sevilen dizisi Adım Farah sezon finaliyle damga vurmuştu. Adım Farah dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Yeni sezonun başlama tarihi ve günü hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Adım Farah bugün var mı? Adım Farah dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Tahir, Farah'la aile olmanın yolundan yürümektedir. Hislerini açıklamak için artık doğru zamandır. 'İlan ı aşk.' Farah'a yapacağı bir sürpriz Farah'ı da allak bullak edecektir. Farah da artık bir karar vermek zorunda kalacaktır. Belki de artık hem anne hem kadın olduğuyla yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Mehmet ve Tahir'in yolculuğu farkında olmasalar da artık eskisi gibi olmayacaktır. İki kardeş birbirine düşman olabilir mi? Kardeş olduklarını bilseler kalabilirler mi aynı?

ADIM FARAH BUGÜN VAR MI?

FOX TV'nin yayın akışında Adım Farah dizisi yer almamaktadır.