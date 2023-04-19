FOX TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın oyuncuları merak konusu oldu. Adım Farah dizisinde yer alan Bekir karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Adım Farah Bekir kimdir? Adım Farah dizisi Bekir gerçekte kim, adı ne? Adım Farah Bekir karakterini kim canlandırıyor?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Adım Farah'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncu kadrosunu araştırmakta. Adım Farah dizisinin karakterlerinden Bekir, izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Bekir karakteri merak konusu oldu. Peki, Adım Farah Bekir kimdir? Adım Farah dizisi Bekir gerçekte kim, adı ne? Adım Farah Bekir karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı şekilde oğluyla birlikte hayatta kalmak için mücadele eden Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden şahit olduğu bir cinayet ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatları artık sonsuza dek değiştirecektir…

ADIM FARAH BEKİR KİMDİR?

Adım Farah dizisinde Bekir karakterini Mert Doğan canlandırmaktadır. Mert Doğan, 1993 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk Bölümü ve 9 Eylül GSF Oyunculuk bölümlerinde öğrenim gören genç oyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programın'dan mezun olmuştur.