Adım Farah Ali Galip kimdir, kim canlandırıyor, gerçekte kim? Adım Farah Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Ali Galip Akıncı oldu. Peki, Adım Farah dizisi Ali kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Galip Akıncı gerçekte kimdir? Ali Galip Akıncı'nın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Ali Galip kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Ali Galip Akıncı (Mustafa Avkıran) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

ADIM FARAH ALİ GALİP AKINCI KİMDİR?

Ali Galip Akıncı

MUSTAFA AVKIRAN

60 yaşında. Ailenin en büyüğü. Vera'nın eşi, Kaan'ın babasıdır. Alemin en önemli siması. İş insanı görünümlü tam bir suç makinesi. Yeraltı çetesinin lideri. Lakabı "AGA"'dır.Ali Galip çok katı, vicdansız bir adamdır. Oğlunu çok sever ve şımartır.Oğlu üzerinde etkisi Vera'dan çok daha fazladır.

ADIM FARAH ALİ GALİP KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Adım Farah dizisinde Ali Galip Akıncı karakterini "Mustafa Avkıran" canlandırmaktadır.

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran (3 Mart 1963, Gaziantep), Türk oyuncu.

1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Kınalı Kar, Ezo Gelin, Yaprak Dökümü, Kuzey Güney, Filinta, Yeni Gelin, Azize ve Çukur gibi dizilerde rol aldı.