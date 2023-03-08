Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Adım Farah bugün 2. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Adım Farah 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Adım Farah 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Adım Farah yeni fragmanı izle!

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ADIM FARAH 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 2. bölümünün ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ADIM FARAH 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Farah bir kez daha kaderinden kaçamamış Tahir'e yakalanmıştır.

Ali Galip'in hayatını kurtarması onu şimdilik hayatta tutarken Tahir'le beraber Ali Galip'in kendisi için vereceği kararı beklemeye başlar. Ali Galip'in hayatını kurtaran ama öte yandan oğlunun hayatını tehdit eden bu kadınla ve onun oğluyla ilgili aldığı karar Farah'a şimdilik nefes aldırsa da gelecek belirsizdir.

Tahir ise Ali Galip'in asıl kararıyla bir çıkmaza girer. Hayatı boyunca ona sahip çıkan patronun her emrini yerine getiren Tahir, bu sefer kalbi ve aklı arasında bir yerde sıkışıp kalır. Masum bir kadının canını alıp hasta bir çocuğun bu hayatta annesiz kalmasına sebep mi olacak yoksa Farah'ın hayatta kalmasına yardımcı mı olacaktır?

Zaman azalırken Mehmet de adım adım cinayet gecesi Tahir'in arabasındaki kadının kim olduğunu çözmeye yaklaşır. Gönül ise çocukluk arkadaşının katiliyle yakın bir ilişki kurmak üzere olduğunu farkında bile değildir.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza