Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Adım Farah bugün 1. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Adım Farah 2. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Adım Farah 2. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Adım Farah yeni fragmanı izle!

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 2. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ADIM FARAH 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ADIM FARAH 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.

Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.

Adım Farah ilk bölümüyle 1 Mart Çarşamba 20.00'de!

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yas¸ında I·ranlı bir kadındır. 6 sene evvel I·ran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile oldugˆunu ögˆrenmis¸tir. Kaçak olarak burada yas¸amaya bas¸lar. Üstelik, ogˆlu Kerims¸ah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalıgˆı vardır. Bagˆıs¸ıklık sistemi dogˆus¸tan çok zayıf oldugˆundan, Kerims¸ah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yas¸amak zorundadır. Tıp egˆitimi almıs¸ olmasına ragˆmen, Farah kaçak olarak I·stanbul'da temizlikçi olarak çalıs¸maktadır. Farah'ın hayattaki gayesi ogˆlu Kerims¸ah'ın sagˆlıgˆına kavus¸ması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip ogˆlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizligˆe gittigˆi bir mekânda mafyanın is¸ledigˆi bir cinayete s¸ahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanıs¸ır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanıgˆı oldugˆu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüs¸, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kis¸inin polis oldugˆu ortaya çıkınca Farah için is¸ler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıs¸tırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza