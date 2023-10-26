Adım Farah 19.bölüm fragmanı | Adım Farah son bölüm ne oldu? Adım Farah yeni bölüm fragmanı İZLE!

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ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Tahir'in şirkete ortak olması, Tahir'e hisselerini devreden Haluk'un da ortadan kaybolması ve tüm bu değişen, belirsiz durumlar Behnam'ın İran'daki bağlantılarını tedirgin eder ve Behnam İran'a gitmek zorunda kalır.

Behnam'ın yokluğunda Farah ise Tahir ile bir araya gelmeye ve onu bu intikam planından vazgeçirmeye çalışır. Ancak Farah ile Tahir arasında gerçekleşen buluşma ve sonrasında yaşananlar sırların ortaya çıkmasına yol açar. Ali Galip'in vasiyeti açılır ve şirket hisselerini bıraktığı kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Mehmet ise kendisini vuranın kim olduğunu hatırlamaya çalışırken bambaşka ama çok önemli bir şeyi hatırlar.

ADIM FARAH 19.BÖLÜM FRAGMAN!

Adım Farah yeni bölüm fragmanı araştırılmaktadır. Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah'ın 19.bölüm fragmanı yayınlanmıştır.