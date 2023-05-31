Adım Farah 14.bölüm CANLI İZLE! 31 Mayıs Adım Farah sezon finali İZLE! Adım Farah yeni bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv kanalında yayınlanan Adım Farah her Çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Adım Farah dizisi bu akşam sezon finaliyle ekranlara gelecek. Adım Farah 14.bölüm canlı izle! Adım Farah yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 31 Mayıs Adım Farah yeni bölüm izleme linki!

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Farah, Behnam'ın hayatta olduğunu öğrendikten sonra diken üstünde olacaktır. Tahir'in iyi niyeti, Kerimşah'ın kurtulma ihtimali ile İran'daki bilinmeze çomak sokması uyuyan devi uyandırmıştır.Kimdir bu Behnam, gücü nedir? Bir erkek çocuğu, veliahtı olduğunu öğrenince ne yapacaktır? Yeni bir hayatın rüyasını kuran Tahir ve Farah'ı ise bundan sonra nasıl bir kader beklemektedir?

Farah'ın Ali Galip eve yerleştirdiği kalem ise meyvesini verecek, Mehmet dinleme sayesinde Ak Kuzu ve Kara Kuzunun fiziksel buluşmasını öğrenecektir. Kara kuzunun Orhan amir olduğundan habersiz, Mehmet buluşma peşinde koşarken, başına neler gelecektir? Güvenlik sızıntısı öğrenildiğinde Bade ve Farah baş şüpheliler olacaktır. Aga bu ihaneti öğrendiğinde ne yapacaktır? Farah artık hem derinlerin, hem çocuğunun babasının radarındadır.

ADIM FARAH 14.BÖLÜM CANLI İZLE!

Adım Farah 14.bölümüyle sezon finali yapacak. Adım Farah dizisinin sezon finali bölümü 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'da FOX TV'de yayınlanacaktır.