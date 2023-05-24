Adım Farah 13.bölüm CANLI İZLE! Adım Farah yeni bölüm CANLI YAYIN! 24 Mayıs Adım Farah İZLE!

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in yer aldığı Adım Farah dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fox Tv kanalında yayınlanan Adım Farah her Çarşamba izleyicisiyle buluşuyor. Adım Farah 13.bölüm canlı izle! Adım Farah yeni bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 24 Mayıs Adım Farah yeni bölüm izleme linki!

ADIM FARAH SON BÖLÜM NE OLDU?

Farah Mehmet'ten Kerimşah'ın donörünü öldürenin Ali Galip olduğunu öğrenir. Ama Tahir'e söylerse bunun yol açacağı sonuçlardan korkar ve bu gerçeği Tahir'den gizlemeye karar verir. Tahir ise donörü öldürenin peşine düşmüştür. Diğer taraftan Mehmet vasıtasıyla bulacağı bilgilere ihtiyaç duyar ve iki adam ilk kez ortak bir düşmanın peşine düşerler. Ak Kuzu Kara Kuzu organizasyonunu açığa çıkartmaya bir adım daha yaklaşırlarken; Ali Galip ve Orhan ise bu tehlikenin farkındadırlar.

ADIM FARAH 13.BÖLÜM CANLI İZLE!

Adım Farah yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Adım Farah her Çarşamba günü izleyicisiyle buluşmaktadır. Adım Farah 13.bölümü Fox Tv'de saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacaktır.