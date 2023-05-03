Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Adım Farah bugün 10. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Adım Farah 11. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Adım Farah 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Adım Farah yeni fragmanı izle!

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 11. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ADIM FARAH 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ADIM FARAH 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastanede yaşananlardan sonra bir süre geçmiş, Farah'ın tepkisinden sonra Tahir Farah ve Kerimşah'tan uzak durmuş, özüne dönmüş sıradan mutlu bir hayat hayalini kenara bırakmıştır. Ancak Tahir ve Farah'ın evliliklerinin yetkililerce kontrol edileceği gerçeği her şeyi değiştirir.

Mehmet de Tahir'le uğraşmayı bırakmış daha büyük hedeflerin peşindedir. Aradığı ipucu beklenmedik bir şekilde karşısına çıkar...

Gönül ve Kaan'ın balayından dönmesi Koşanerler'in ve Akıncılar'ın zorunlu olarak dünür olması sorunu, Gönül'ün Akıncılar'ın evine yerleşmesiyle Perihan için kabullenemeyeceği bir duruma dönüşür. Perihan kızını geri kazanma yolunda yapayalnızdır.

Tahir ve Farah her ne kadar zorunluluktan bir arada kalmak zorunda olsalar da, ne kadar aralarına kendilerine engeller koysalar da her hamleleri, onları aile olmaya daha çok yaklaştırmaktadır. Kerimşah'ın iyileşmesi için gün sayarlarken, bunun çok kolay olmayacağını anlayacakları yeni gelişmeler kapıdadır.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

Farah (Demet Özdemir), 28 yaşında İranlı bir kadındır. 6 sene evvel İran'dan Fransa'ya kaçarken İstanbul'da durmak zorunda kalır çünkü hamile olduğunu öğrenmiştir. Kaçak olarak burada yaşamaya başlar. Üstelik, oğlu Kerimşah' (Rastin Pakhanad)'ın nadir rastlanan bir hastalığı vardır. Bağışıklık sistemi doğuştan çok zayıf olduğundan, Kerimşah hastalıklara açıktır. Bu yüzden steril bir ortamda yaşamak zorundadır. Tıp eğitimi almış olmasına rağmen, Farah kaçak olarak İstanbul'da temizlikçi olarak çalışmaktadır. Farah'ın hayattaki gayesi oğlu Kerimşah'ın sağlığına kavuşması ve normal çocuklar gibi bir hayatı olabilmesidir. Bir an evvel para biriktirip oğlunun tedavisini tamamlayıp tekrar Fransa'ya gidecektir.

Ancak Farah'ın dünyası bir gecede alt üst olur. Temizliğe gittiği bir mekânda mafyanın işlediği bir cinayete şahit olur ve Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile tanışır. Farah, canı pahasına olay yerini hiçbir iz bırakmadan temizler. Ancak cinayetin görgü tanığı olduğu için mafya öldürülmesini ister ve bu görev Tahir'e verilir. Tahir, mafya liderinin yanında büyümüş, kimsesiz, yalnız bir adamdır. Ölen kişinin polis olduğu ortaya çıkınca Farah için işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Bir yandan da polis Mehmet (Fırat Tanış) tarafından sıkıştırılmaktadır.

Tahir ve Farah bu ölüm kalım çıkmazında önüne geçemedikleri duygularıyla da sınanacaklardır.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Mert Doğan - Bekir

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Kemal Burak Alper - İlyas

Rastin Paknahad - Kerimşah

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Alper Türedi - Hamza