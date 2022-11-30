Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, mesleği ne? Adil Yıldırım hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Birçok kitabı ile ün salan Adil Yıldırım'ın hayatı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine toplayan sempatik yazar Adil Yıldırım Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, mesleği ne? Adil Yıldırım hayatı ve biyografisi! İşte merak edilenler...
Adil Yıldırım kimdir? sorusu aratılıyor. Sosyal medyada ilişkiler üzerine verdiği tavsiyeler ile dikkatleri üzerine toplayan Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, mesleği ne? Adil Yıldırım hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...
ADİL YILDIRIM KİMDİR?
6 Ocak 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Milano Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Pazarlama Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı.