Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseri hastası olan Saçan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Eyüpsultan'da kaldırılacak. Peki, Adil Serdar Saçan kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Adil Serdar Saçan nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Eski İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürü Adil Serdar Saçan hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar Adil Serdar Saçan kimdir, neden öldü? Adil Serdar Saçan'ın hastalığı neydi? merak etti. İşte ayrıntılar...

ADİL SERDAR SAÇAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseri hastası olan Saçan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Eyüpsultan'da kaldırılacak.

Saçan'ın ölüm haberini, ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vasiyeti üzerine son sözleri ailesi tarafından paylaşıldı: "Biz ölümden hiç korkmadık bu dünyada, sadece Hakk'tan korktuk. Sizler gibi kul hakkı yiyerek Hakkın adını kirletmeye kalkışmadık. Emir geldi, ölüm vaki oldu bize, Hakkın buyruğudur başımızın üstüne, Anlaşılan hesaplaşma ahirete kaldı siz haramilerle, Bekleyeceğim sizleri orada, geleceksiniz gerçek Hakk divanına. Selam olsun namuslu ve şerefli olanlara. Onlarla da buluşacağız. Hasbihal edeceğiz haramiler hesap verirken. Seyretmesi çok hoş olacak. Haydi, ben gider. Allah'a emanet…"

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

Adil Serdar Saçan (21 Eylül 1962; Elazığ - 24 Mayıs 2023; İstanbul), eski polis, yazar, hukukçu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürüdür.

1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğününün başkanı olarak pek çok önemli soruşturma yürüten Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolunda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ERGENEKON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eski müdürlerinden Adil Serdar Saçan 1962 yılında Erzurum'da doğdu. 18 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Saçan, 1998'de kurulan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 yıl müdürlük yaptı. Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 Ocak 2010'da tahliye edilen Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi.