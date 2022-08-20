Adil Serdar Saçan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Adil Serdar Saçan'ın hayatı ve biyografisi nedir?

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ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

Adil Serdar Saçan (d. 21 Eylül 1962, Elazığ), eski polis, yazar, hukukçu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürüdür.

Adil Serdar Saçan doğum tarihi : 21 Eylül 1962

Adil Serdar Saçan kaç yaşında : 58 yaşında

Adil Serdar Saçan mesleği ne : Polis, Hukukçu

Adil Serdar Saçan nereli : Elazığ

1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğününün başkanı olarak pek çok önemli soruşturma yürüten Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolunda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.