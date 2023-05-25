Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Adil Serdar Saçan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Adil Serdar Saçan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Adil Serdar Saçan kimdir? Adil Serdar Saçan kaç yaşında, nereli? Adil Serdar Saçan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Adil Serdar Saçan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Adil Serdar Saçan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Adil Serdar Saçan kimdir? Adil Serdar Saçan kaç yaşında, nereli? Adil Serdar Saçan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR?

Adil Serdar Saçan (21 Eylül 1962; Elazığ - 24 Mayıs 2023; İstanbul), eski polis, yazar, hukukçu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü eski müdürüdür.

1998 yılında kurduğu İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğününün başkanı olarak pek çok önemli soruşturma yürüten Saçan, hakkında açılan ve halen mahkemeleri süren soruşturmalar sebebiyle polislikten ihraç edildi.

24 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Güneşli Basın Ekspres Yolunda belediye çöp kamyonundan arabasının üzerine düşen çöp konteyneri nedeniyle oğlu ile birlikte ağır yaralandı.

23 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Saçan, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kariyeri

1985 yılında Polis Akademisi'ni birinci olarak bitiren Saçan, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde mastır ve doktora yaptı. Ardından Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurdu ve beş yıl boyunca bu birimin müdürlüğünü yaptı. Saçan, Organize Suçlar Şube müdürlüğü görevini yürüttüğü süre içerisinde 600'ü aşkın operasyonu yönetti, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Nesim Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT'ler, Akbil, Adnan Oktar, Telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerdeki yolsuzluklar, Akbil yolsuzluğu gibi soruşturmalar yürüttü. Şube müdürlüğü dönemde Emniyet içinde yeni hareket yapılanması konusundaki soruşturmayı yürüttü. Soruşturmadan elde ettiği bilgileri Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına verdi.

İşkence iddiaları

Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Gökçen de, 22 Şubat 2000 tarihinde İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a, Saçan'ın gözaltına aldığı kişilere işkence ettiğini rapor etmiş ve görevden alınmasını talep etmiştir.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2004 yılındaki raporunda, işkence yapmak ve yetkisi altındaki işkenceyi görmezden gelmekle suçlanan Adil Serdar Saçan'ın meslekten ihracının çok önemli bir karar olduğu belirtildi.

Ergenekon iddianamesinin kilit isimlerinden Tuncay Güney 2001 yılında araba kaçakçılığından gözaltına alındığında Adil Serdar Saçan tarafından kendisine işkence yapıldığını beyan etmiştir.

Ergenekon

Adil Serdar Saçan Mart 2001'de gözaltına alınan gazeteciler Tuncay Güney ve Ümit Oğuztan'ı sorgulamıştır. Bu gözaltının nedeni Timur Büyükölmez adlı bir vatandaşın, bir arazi taşıtı alım satımıyla ilgili olarak Erdal Güventürk ve Orhan Sonuç adlarındaki iki polis tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması sonucu yapılan incelemede kendilerini polis olarak tanıtan bu kişilerin Güney ve Adem Taşdemir olduğu ortaya çıkmasıdır. Güney'in evi ve iş yerinde yapılan aramalarda Ergenekon örgütü ile ilgili 6 çuval doküman bulunmuştur. Önce Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Tuncay Güney, birkaç gün sonra resmi kayıtlara göre "ifadesinde Susurluk olayı ve bir kısım organize suç örgütleriyle ilgili beyanda bulunduğunun tespiti üzerine" İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Güney, kendisini sorgulayan Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'a Ergenekon hakkında detaylı bilgiler vermiştir.

Yapılan soruşturmanın sonucunda Tuncay Güney, Adem Taşdemir, Ümit Oğuztan ve Gökhan Kasap hakkında 16 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak", "sahte resmi evrak kullanmak", "sahte nüfus cüzdanı kullanmak", "memuriyet unvanının gaspı" ve "dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı. Ancak Ergenekon belgelerine ilişkin hiçbir işlem yapılmadı ve Güney, davada ablasının ödediği kefaletle serbest bırakıldı. Önce İstanbul 4 No'lu DGM'de başlayan, sonra İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava kapsamında Güney'in, ifadesi alınamadı. Süren dava nedeniyle kendisi hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmasına rağmen ABD'ye gitti. Tuncay Güney'in sorgu kasetleri ve ondan ele geçirilen Ergenekon belgeleri 12 Aralık 2003'te Duyu-San şirketinin yanındaki Karadeniz Ekmek Fırını'nın altında Terörle Mücadele ekiplerinin yaptığı bir baskında bulundu. Belgeler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geri verildi. Şube de kasetleri Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Bu olayla ilgili Fatih 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Saçan, bu davada 5 ay hapis cezası aldı.

Güney, Mart 2001'deki bu operasyonun polis müdürü Adil Serdar Saçan'ın Ergenekon'un faaliyetlerini anlatan elindeki dosyalara ulaşmak için yaptığı bir komplo olduğunu savunmaktadır. Güney resmî ifade süresi 4 gün olmasına rağmen 9 gün gözaltında tutulduğunu ve bu süre içinde kendisine ağır işkenceler yapıldığını cinsel organına elektrik verildiğini ileri sürmüştür. Adil Serdar Saçan Güney'in bu suçlamalarını bir röportajında işkence iddiasını reddetmiştir. Ancak daha sonra bilirkişi raporuyla Saçan'ın Tuncay Güney'e işkence ettiği kesinleşmiştir.

Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 9. dalga operasyonunda tutuklandı. 15 Ocak 2010 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir. Saçan, Ergenekon yapılanmasının üzerini örtmek ve örgütle ortak iş yapmakla suçlanıyordu. Davanın 31. duruşmasında da 'Dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak' 15 Ocak 2010'da tahliye edildi.

Ölümü

Adil Serdar Saçan, 24 Mayıs 2023'de akciğer kanseri nedeniyle 60 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.