Adil Kılıçdaroğlu kimdir? Adil Kılıçdaroğlu kaç yaşında, nereli?

Adil Kılıçdaroğlu kaç yaşında ve nerelidir? Siyasi yaşamdan uzak bir profil çizen Kılıçdaroğlu'nun hayatı, sosyal medya ve haber platformlarında en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. İşte Adil Kılıçdaroğlu'nun biyografisi ve bilinmeyen yönleri...

ADİL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi olan Adil Kılıçdaroğlu, aktif bir siyasi kariyere sahip olmamış; özel sektörde çalıştıktan sonra emekli olmuştur.

Hayatının son yıllarını Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi'nde geçiren Adil Kılıçdaroğlu, burada bir sitenin yöneticiliğini yapmaktaydı. Sade bir yaşam sürdüğü bilinen Kılıçdaroğlu, çevresi tarafından saygı duyulan bir isim olarak tanımlanıyordu.

ADİL KILIÇDAROĞLU ÖLDÜ MÜ?

2025 yılında 76 yaşında hayatını kaybeden Adil Kılıçdaroğlu'nun, yaşadığı bir aidat tartışması sonrası fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.