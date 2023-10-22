Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Adidas markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Adidas İsrail malı mı? Adidas hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Adidas İsrail malı mı? Adidas hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Adidas İsrail malı mı? Adidas hangi ülkenin, kimin markası?

ADİDAS HANGİ ÜLKENİN MALI?





Genel merkezi: Almanya Herzogenaurach,

Adidas, dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden birisidir. Adını kurucusu Adolf (Adi) Dassler'den almıştır. Adolf Dassler, 1920'lerde Nürnberg yakınlarındaki Herzogenaurach şehrinde daha sonra Puma'nın kurucusu olan ortağı ve abisi Rudolf Dassler ile ayakkabı üretmeye başlamıştır. 2005 yılında 3,1 milyar Euro'ya İngiliz rakibi Reebok'ı satın alır. 2006 yılı içinde NBA ile resmî forma ve aksesuar üretimi için anlaşma imzalar.

Şirketin ürettiği malzemelerde genelde, aynı renkte üç paralel çizgi kullanılır. Bu motif, şirket logolarında da vardır. Adidas parfüm ve kişisel bakım ürünleri Coty, Inc. tarafından lisanslı olarak üretilmektedir.