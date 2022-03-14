Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor? - Haberler

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Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor?

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Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor?

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından izleyiciler, Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor? merak etti. Peki, Adı Sevgi hangi şehirde ve ilçede çekilmektedir? İşte detaylar...

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in yer aldığı Adı Sevgi dizisi yakında başlıyor! İzleyiciler, Adı Sevgi dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak merak ediyor. Peki, Adı Sevgi konusu nedir? Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor?

ATV'nin yeni dizisi Adı Sevgi yakında başlayacak. Henüz resmi yayınlanma tarihi açıklanmadı.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!

Adı Sevgi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Adı Sevgi dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Dizinin yayınlanan 2. tanıtım fragmanında mekan neresi merak edilmişti. Fakat henüz resmi olarak açıklama gelmedi. Dizinin nerede çekim yapıldığı henüz bilinmiyor.

Yunus Emre Yıldırımer

Gizem Güneş

Fatih Al

Nihan Büyükağaç

Asena Keskinci

Hande Kaptan

Lara Domaç

Sıla Korkmaz

İlker Sami Kılıç

Ozan Güçlü

Cenk Hakan Köksal

Oktay Korunan

Ece Koroğlu

Serpil Gül

ADI SEVGİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

Haberler.com - Gündem

Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Adı Sevgi, , Haberler

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