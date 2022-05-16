Adı Sevgi neden final yapıyor? Adı Sevgi bitti mi, final mi yaptı? - Haberler

Adı Sevgi neden final yapıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta pazar günleri yayınlanan Adı Sevgi dizisi bitti mi, final yaptı? Dizinin final kararı alıp almadığı izleyenler tarafından sorgulanıyor.

ADI SEVGİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in bulunduğu Adı Sevgi, dün yeni bölümüyle ekranlara gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kanal diziyi 11. bölümde bitirme kararı aldı.

Yapım şirketi ekibe gelişmeyi iletse de Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura'nın yazdığı dizinin reytingleri düzelirse 13. bölüme kadar uzatılmasının da gündemde olduğunu belirtti. Dizinin bitip bitmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

ADI SEVGİ KONUSU

Mesleğine tutkuyla bağlı genç lise öğretmeni Elif Türkkan'ın Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir dönüm noktası olur. Elif burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğiyle tanışınca ona kol kanat gerer. Böylece Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça'nın üzerine kâbus gibi çökmüş olan bu aileyle tek başına bir savaşa girişir. Elif zamanla kendisi dışında bir kişinin daha ilçenin makus talihini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'yla karşılaşması Elif için kafa karıştırıcı olur.

Ancak Elif için her şeyden önce gelen bir şey vardır. Öğrencileri için verdiği aralıksız mücadele sayesinde Zeynep'le başlayıp, Esma, Doğukan, Arda, Cem, Gülendam, Fidan ve daha pek çoklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayacaktır.

ADI SEVGİ OYUNCULARI

Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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