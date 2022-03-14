Adı Sevgi, Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adı Sevgi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adı Sevgi hangi gün yayınlanıyor? Adı Sevgi gün mü değiştirdi? Pazar mı Pazartesi mi yayınlanıyor?

ADI SEVGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adı Sevgi her hafta Pazar günü saay 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

ADI SEVGİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesleğine aşık bir öğretmenin öğrencileri için mücadelesi

Elif öğretmen idealist düşünceler içinde Sarpça'ya gelir. Okulda son derece başarılı bir kız olan Zeynep; kınasından kaçmış en sevdiği yere okuluna gelmiştir. Elif, Zeynep'i umutsuzluğun kıyısından alırken, Zeynep'in bölgenin en güçlü ve varlıklı ailesi olan Baykara ailesinin tek oğlu Volkan'la evlenmek zorunda bırakıldığını öğrenir. Volkan ona takıntılı bir aşkla bağlanmıştır. Elif hemen Zeynep'i himayesine alır ve onu bu durumdan kurtarmak, okula geri döndürmek için harekete geçer. Ancak Volkan da Baykara ailesi de bu evliliğin gerçekleşmesi için inanılmaz büyük ve tehlikeli hamleler yapar.

Elif okuldaki ilk dersinde ise öğrencilerinin neredeyse hepsinin gizli ya da açık onun desteğine ihtiyacı olduğunu sezer. Bu sırada bir yanlış anlaşılma sonucu Baykara soyadını taşıyan Emir'le de tanışır. Daha ilk andan kıvılcımlar yaratan bu tanışma, Elif'i Emir'le birlikte Zeynep'i kurtarmak üzere harekete geçirir. Ancak olaylar hiç beklemedikleri biçimde onları bambaşka yerlere savurur…

ADI SEVGİ KONUSU NE?

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!

ADI SEVGİ OYUNCULARI KİMLER?

Emir Baykara, (Yunus Emre Yıldırımer), (1-)

Elif Türkkan, (Gizem Güneş), (1-)

Volkan Baykara, (Mert Doğan), (1-)

Zeynep Aydan, (Asya Kasap), (1-)

Ekrem Baykara, (Fatih Al), (1-)

Gülendam Aydan, (Asena Keskinci), (1-)

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