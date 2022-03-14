Adı Sevgi hangi gün, hangi kanalda? Adı Sevgi konusu nedir, yeni bölüm ne zaman?
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Televizyon ekranlarının yeni dizisi Adı Sevgi, ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Tanıtımı beğenilen dizinin konusu ve oyuncuları kimlerdir merak edildi. Peki, Adı Sevgi konusu ne, oyuncuları kimler? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Adı Sevgi dizisi uyarlama mı? Adı Sevgi dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...
Adı Sevgi hangi gün, hangi kanalda sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Adı Sevgi, Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yeni dizi Adı Sevgi yeni bölüm ne zaman?
"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!
14 Mart itibarıyla başlayan dizi, hafta içi her gün pazartesi günleri yayınlanacak.
- Emir Baykara, (Yunus Emre Yıldırımer)
- Elif Türkkan, (Gizem Güneş)
- Volkan Baykara, (Mert Doğan)
- Zeynep Aydan, (Asya Kasap)
- Ekrem Baykara, (Fatih Al)
- Gülendam Aydan, (Asena Keskinci)