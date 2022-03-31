Adı Sevgi hangi gün, hangi kanalda? Adı Sevgi yeni bölüm ne zaman?

Adı Sevgi hangi gün, hangi kanalda sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Adı Sevgi, Koliba Film imzalı, ilk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adı Sevgi yeni bölüm ne zaman?

ADI SEVGİ HANGİ GÜN?

Kasabaya giden genç bir öğretmen, hem öğrencilerin hem de ailelerin hayatına dokunuyor. Özgün hikayesiyle şimdiden ilgi odağı olan dizinin ikinci tanıtım filmindeki cümleler çok beğenilmişti. Dizi, her hafta pazar günü ekranlara geliyor.

ADI SEVGİ HANGİ KANALDA?

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi" dizisi, öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yapımcılığını Koliba Film'in üstlendiği Adı Sevgi yakında atv'de!

ADI SEVGİ OYUNCULARI KİMLER?

Emir Baykara, (Yunus Emre Yıldırımer), (1-)

Elif Türkkan, (Gizem Güneş), (1-)

Volkan Baykara, (Mert Doğan), (1-)

Zeynep Aydan, (Asya Kasap), (1-)

Ekrem Baykara, (Fatih Al), (1-)

Gülendam Aydan, (Asena Keskinci), (1-)

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