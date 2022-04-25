Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı | "Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!" - Haberler

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Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı | "Her kavganın bir adabı vardır, her savaşın bir raconu!"

DailyMotion.com - TV
 - Güncelleme:

#AdıSevgi Pazar 20.00'de #atv 'de!

#AdıSevgi Pazar 20.00'de #atv 'de!

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

Adı Sevgi YouTube kanalına abone ol: http://atv.link/sevgi

Adı Sevgi Facebook: https://www.facebook.com/adisevgitv

Adı Sevgi Instagram: https://www.instagram.com/adisevgidizi

Adı Sevgi Twitter: https://twitter.com/adisevgidizi

DailyMotion.com / TV

Yunus Emre Yıldırımer, Gizem Güneş, Adı Sevgi, Doğukan, TV, Haberler

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