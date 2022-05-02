Adetli mezara gidilir mi? Regl iken mezarlığa gidilir mi? Adetlikyen mezarlığa gidilir mi? Diyanet açıklaması! Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı?

Regl iken mezarlığa gidilir mi? Adetliyken kabir ziyareti yapılır mı? Adetlikyen mezarlığa gidilir mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bayram günlerinde mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar, konuya dair detayları araştırıyor. İşte, Diyanet açıklaması!

REGL İKEN MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Abdestsiz kabir ziyareti yapılabilir. Kadınlar da regl olsa bile kabir ziyaretinde bulunabilir. Yani adetli kadın kabir ziyareti yapabilir.

Kadınların özel hallerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur. Bu sebeple kadınların bu halde iken kabir ziyareti yapmaları ve dua niyetiyle ezberden dua ayetlerini okumaları caizdir.

ADETLİYKEN MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Adetli kadın kabir ziyareti yapabilir. Kabir ziyareti yapılırken sessiz olunması, ağlanmaması gerekir. Adet olmak, olası bir durumdur ve bu bir sorun teşkil etmez.

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