Adetli iken (hayız hali) oruç tutulur mu? Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır? Diyanete göre adetli iken oruç tu

Diyanete en çok yönlendirilen sorular diyanet tarafından cevaplanmakta. Kadınlar tarafından merak edilen konular da vardır. Özel günleri hakkında çokça sorular gelmektedir. Peki, Adetli iken oruç tutulur mu? Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır? Diyanete göre adetli iken oruç tutulur mu? sorularını cevaplayan diyanetin yüksek kurul kararlarını araştırdık ve bulduk. İşte sorularınızın cevapları?

ORUÇLU İKEN ADET GÖREN KADIN NE YAPMALI?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

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