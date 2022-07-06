Aden Duygu Sayan - Taburu Gelsin sözleri nelerdir? 'Taburu Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Aden Duygu Sayan - Taburu Gelsin sözleri nelerdir? 'Taburu Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
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Aden Duygu Sayan - Taburu Gelsin sözleri nelerdir? 'Taburu Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Duygu Sayan'ın yeni şarkısı Taburu Gelsin, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni topladı. Şarkının klibi kadar sözleri de merak edildi. Peki, Duygu Sayan sözleri nelerdir? Duygu Sayan kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Sayan - Taburu Gelsin sözleri nedir?

Aden Duygu Sayan - Taburu Gelsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Engin Doğanay'a aittir.

TABURU GELSİN ŞARKI SÖZLERİ

Bana bir söz

Bir yemin ver

Zoru gördügünde kaçma!

Seni sevmek sabır ister;

Beni aşkla yorma...Aşkla yorma....

***

Beni sarsti, bu tahribat

Güvenim bitti anlıyor sandım...

İstediğim bir teminat; Yeniden deneyelim diyorsan!

***

Zor olursa oluversin;denedik dersin...

Sen olursan,inan korkmam! Taburu gelsin!

***

Ley leyi leyi ley ya..?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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