Adem Şengül kimdir? AK Parti Kayseri- Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül kaç yaşında, nereli?
Adem Şengül kimdir? AK Parti Kayseri- Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül kaç yaşında, nereli? Adem Şengül, AK Parti'nin Kayseri-Develi Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, Adem Şengül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları merak konusu oldu.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül oldu. Peki, Adem Şengül kimdir? AK Parti Kayseri- Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül kaç yaşında, nereli?
ADEM ŞENGÜL KİMDİR?
Adem Şengül, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Kayseri Develi Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.