Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli?
Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Adem Öztürk'ün kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Kalecik Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Adem Öztürk kimdir? Zafer Partisi Ankara-Keçiören Belediye Başkan adayı Adem Öztürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
ADEM ÖZTÜRK KİMDİR?
Adem Öztürk, Zafer Partisi'nin Keçiören Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.