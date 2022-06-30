Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim finale kim çıktı? Kim şampiyon oldu 2022? ADEM mi NİSA mı? Survivor 2022 Şampiyonu kimdir? Survivor All Star şampiyonu kim oldu? Survivor şampiyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SURVİVOR FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Finale çıkan isimler Nisa ve Adem oldu.

Survivor 2022 4. sü : Ayşe

Ayşe Survivor 2022 3. sü : Batuhan

Batuhan Survivor 2022 3. sü : - (Henüz belli değil)

- (Henüz belli değil) Survivor 2022 3. sü : - (Henüz belli değil)

Ayşe Survivor 2022'de 4. olurken Batuhan ise 3. oldu. Finalist olan isimler ise Nisa ve Adem oldu. İkiliden birisi bu yılın şampiyonu olacak.

Nisa ve Adem finalde

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe günü yapılan büyük finalde belli olacak. Survivor 2022 All Star kupasının sahibi Nisa veya Adem olacak. Bu akşam büyük SMS oylaması yapılacak ve gecenin sonunda şampiyon olan isim açıklanacak.

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU : Henüz açıklanmadı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Survivor 2022 şampiyonu bugün Survivor İstanbul büyük final canlı yayınında gecenin sonunda açıklanacak. Şampiyonun kim olacağı gece 12'den sonra yaklaşık 00:20 dakikalarında açıklanacaktır.