Adem Metan kimdir? Adem Metan kaç yaşında, ne iş yapıyor? Adem Metan biyografisi!

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ADEM METAN KİMDİR?

Adem Metan, 1987 yılında Ordu'da doğdu. 2007 yılıyla birlikte çocukluk hayali olan radyo yayıncılığı mesleğine başladı. Kariyeri boyunca Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM ve Radyo D'de yaptığı show programlarıyla dinleyicileriyle buluştu. Başta Van Depremi ve Soma Faciası olmak üzere yaşanan birçok acıda yaraların sarılması için çeşitli yardım kampanyalarına öncülük etti. Radyo yayın dünyasında birçok mesleki ilklere imza atan Adem Metan, sektörün olumlu gelişimine katkıda bulundu. Bu katkılar nedeniyle çeşitli ödüllere layık görüldü.