ADEM Kursları Kadınların Gelişimine Destek Oluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan Aile Destek Merkezleri (ADEM), kadınların psikososyal, mesleki, ekonomik ve kişisel yönden gelişimlerine destek oluyor.

Nevşehir'de açılan ADEM kurslarına katılan 120 kadın hem meslek öğreniyor, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde ediyor. ADEM kurslarına katılan kadınlar, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini de açabiliyor. Nevşehir'de açılan Aile Destek Merkezi kursuna katılan Kursiyer Hatice Avören, "ADEM Kurslarına üç ay önce başladım. Amacımız bir şeyler üretmek ve meslek sahibi olmak, özellikle de ailemize destek olmak. Benim bir amacım da usta öğretici olabilmek için bu kursa geliyorum. Usta öğretici olduğumda öğrendiklerimi, öğrencilerime öğretmek istiyorum. Şu an hediyelik eşya kursunda hediyelik kapı süsü yapıyorum. Kuş, çanta ve anahtarlık yaptık" şeklinde konuştu.

Kursiyer Gülşen Arpacı'da "Burada olmaktan çok mutluyum. Yeni bir şeyler öğrenmekten keyif alıyorum. Ben rahatsızlığı olan birisiyim. Burada olmak bana terapi gibi geliyor. Buraya geldiğimde daha mutlu ve öz güvenimi daha yüksek hissediyorum. Şu an keçeden duvar süsleri, kuşlar yapıyorum. Yaptığımız bu ürünler ileride sergilenerek halkımıza sunulacak. Yaptığımız bu ürünleri pazarlamayı da düşünüyoruz. ADEM'in gayelerinden birisi de hem bize katkı sağlamak, hem de kursumuzun ayakta kalması için gelir elde etmek" dedi.

ADEM Nevşehir Koordinatörü Ayşenur Yayan da, "ADEM kursları uzun yıllardır doğu illerinde uygulanan bir projeydi. Bu yıl Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Şu an Nevşehir'de iki ADEM kursu bulunmakta. Aile destek merkezlerinin amacı 20-60 yaş arası kadınlarımızı meslek edindirmek. Onların her alanda gelişimini desteklemek. Şu an merkez ADEM'de makrome, dikiş nakış ve hediyelik eşya olmak üzere üç ayrı kursumuz var. Nevşehir'de bulunan iki ADEM merkezinde de toplamda 120 kursiyerimiz var. Kurslarımıza öncelikle belli şartları sağlayan kadınlarımızı alabiliyoruz. Kurslara katılan kadınların kursta yaptığı ürünlerin giderleri Merkezimiz ve Nevşehir Valiliği tarafından karşılanmakta. Önümüzdeki günlerde Kooperatifleşerek yapılan ürünleri kooperatif üzerinden de satışa sunacağız. Satılan ürünlerden elde edilen gelir kursiyerlere verilirken, satılmayan ürünlerde kursiyerlere kendi satmaları için hibe edilecek. Kurs sonunda Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerlere sertifika da verilecek" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR