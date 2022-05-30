Adem Kılıççı evli mi, kimdir? Adem Kılıççı kaç yaşında, nereli? - Haberler

Adem Kılıççı Survivor hayatına 2017 yılında başlamıştır. Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı kimdir, aslen nereli, evli mi? Adem Kılıççı sevgilisi var mı? İşte detaylar haberimizde...

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da doğmuştur. 35 yaşında olan ve aslen Ağrılı olan Adem, 11-12 yaşlarından bu yana boks ile ilgilenmiştir. Beş kardeş olduklarını belirten Adem Kılıçcı'nın 2 kız 2 de erkek kardeşi var. Baba tarafının Kafkaslardan Ağrı'ya göçen Türklerden olduğu aktaran Adem Kılıçcı, anne tarafının ise Erzumlu olduğunu ifade ediyor.

Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur.

ADEM KILIÇÇI BAŞARILARI

Ülkemizi milli takım seviyesinde temsil eden başarılı bir boksör olan Adem, çocukluk yıllarından bu yana sevdiği bu mesleği sürdürmektedir. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Adem, olimpiyatlarda da boy göstermiştir.

2004 Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi.

2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

2012 Londra Olimpiyatlarında yarıştı.

2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. (Mersin)

2017 Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarıştı ve 2. oldu.

2018 Survivor All Star şampiyonu oldu.

Bizim Semtin Çocukları filminde rol aldı.

ADEM KILIÇÇI EVLİ Mİ?

Adem Kılıçcı bekar mı evli mi sorusu da Survivor izleyicilerinin ve yarışmacıyı destekleyen merak ettiği bir konu. Survivor Adem Kılıçcı evli değil bekardır.

Öte yandan Adem Kılıçcı uzun bir süredir sportial isimli spor salonuyla hizmet vermektedir. Salonun Maltepe ve Dragos olmak üzere 2 şubesi bulunmaktadır.

ADEM KILIÇÇI SURVİVOR'A KAÇ KERE KATILDI?

Adem Kılıççı Survivor hayatına 2017 yılının 21 Ocak tarihinde Dominik'te başlayarak Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8 ekranlarında yerini almıştır. Oldukça başarılı bir Survivor yarışması geçiren Adem Kılıççı ünlüler takımında yer alarak 2017 yılında yarışmada finale kadar kalmayı başarmış fakat SMS oylamaları sonucu Ogeday Girişken'in finale kalması ile SMS oylarının ardından Ogeday 1. olmuş ve Adem Kılıççı da Survivor 2017 yarışmasının ikincisi olmuştur. Daha sonra ertesi sene tekrar Survivor yarışmasında katılması ile birlikte ekranlarda tekrar gördüğümüz Adem Kılıççı Survivor All Star'da, Gönüllüler takımında yer alarak 2018 Survivor şampiyonu olmuştur. Yani iki kere Survivor yarışmasında yer alarak oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş ve halkın tanıdığı bir yüz olmuştur.

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