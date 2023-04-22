Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 55 kiloda mücadele eden sporcumuz Adem Burak Uzun, Azeri rakibini müthiş bir performansla mağlup etti ve şampiyon oldu. Peki, Adem Burak Uzun kimdir? Adem Burak Uzun kaç yaşında, nereli?

Adem Burak Uzun kimdir? sorusu gündemde yer aldı.Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Eldaniz Azizli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı. Peki, Adem Burak Uzun kimdir? Adem Burak Uzun kaç yaşında, nereli?

ADEM BURAK UZUN KİMDİR?

Adem Uzun (d.2001), Türk güreşçi. Grekoromen stilde 55 kg mücadele eden sporcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Adem Uzun, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 U23 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kg'da, Azerbaycanlı Zaur Aliyev ile karşılaştı. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Azerbaycanlı güreşçi son puanı aldığı için Avrupa şampiyonu olurken, Adem Burak Uzun gümüş madalya kazandı.

Adem Uzun, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Son 16 turunda Hint Arshad'ı 7-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Rusya'dan Mavlud Rizmanov'a mağlup oldu. Rakibinin finale çıkmasıyla repesaj maçlarına kalan Adem Uzun ilk repesaj maçında Arnavut Bajram Sina'nın maça çıkmamasıyla hükmen galip gelerek bronz madalya maçına çıktı.Bronz madalya maçında Kazakistan'dan Arslan Abdurakhmanov'u 4-0 öndeyken tuş ile yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Turnuvası'nda erkekler grekoromen 55 kiloda finalde Kazakistanlı Amangali Bekbolatov'ı 6-5 yenerek altın madalya kazandı.