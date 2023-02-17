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Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

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Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Galatasaray, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sezon sonuna boyunca Sarı-Kırmızılı formayı terletecek. Kulübün resmi sosyal medya hesabından gece yarısı yapılan paylaşımda, Adekugbe'nin taraftarlara seslendiği video yayınlandı.Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne

ADEKUGBE KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ocak 1995 (28 yıl yaşında)

Londra, Birleşik Krallık

Samuel Ayomide Adekugbe (d. 16 Ocak 1995) sol bek mevkisinde oynayan Kanadalı millî futbolcudur. Hatayspor'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynamaktadır.

Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Vålerenga 2, Vålerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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