Galatasaray, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sezon sonuna boyunca Sarı-Kırmızılı formayı terletecek. Kulübün resmi sosyal medya hesabından gece yarısı yapılan paylaşımda, Adekugbe'nin taraftarlara seslendiği video yayınlandı.Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne

ADEKUGBE KİMDİR?