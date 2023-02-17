Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
Gündem Haberleri
Galatasaray, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Peki, Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne?
Galatasaray, Süper Lig'den çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi 1 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kanadalı futbolcu, sezon sonuna boyunca Sarı-Kırmızılı formayı terletecek. Kulübün resmi sosyal medya hesabından gece yarısı yapılan paylaşımda, Adekugbe'nin taraftarlara seslendiği video yayınlandı.Adekugbe kimdir? Adekugbe kaç yaşında, nereli, mevkisi ne
ADEKUGBE KİMDİR?
Doğum tarihi: 16 Ocak 1995 (28 yıl yaşında)
Londra, Birleşik Krallık
Samuel Ayomide Adekugbe (d. 16 Ocak 1995) sol bek mevkisinde oynayan Kanadalı millî futbolcudur. Hatayspor'dan kiralık olarak Galatasaray'da oynamaktadır.
Profesyonel kariyerine 2013'te Vancouver Whitecaps FC kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Whitecaps FC 2, Brighton & Hove Albion, IFK Göteborg, Vålerenga 2, Vålerenga ve Hatayspor kulüplerinde oynadı.